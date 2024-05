I 40 anni del Centro Civico Buranello: tre giorni di eventi, mostre, dibattiti e incontri

Un ricco calendario di eventi nell'ambito dell'Expo delle associazioni, per i 40 anni del centro civico di Sampierdarena, intitolato a Giacomo Buranello. Martedì 14 maggio si è svolta la presentazione ufficiale. Hanno partecipato il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi, l'assessore municipale Marta Pastanella e l'assessore comunale Marta Brusoni. Venerdì 17 maggio alle ore 15:30 è fissata l'inaugurazione sulle note della banda musicale Risorgimento. Poi, per l'intero fine settimana le associazioni aderenti al Patto di collaborazione 'Una rete per la cultura al Centro Civico' animeranno gli spazi con mostre, proiezioni, concerti, iniziative culturali e momenti di socialità.

L'intervento del presidente Colnaghi

"Non è facile trovare parole non scontate per celebrare i 40 anni di attività del Centro Civico Buranello - dichiara Colnaghi -. Ma sono proprio le 'parole' che ruotano attorno a questo mondo che mi hanno permesso di spaziare in questi quattro decenni. Innanzitutto, questo centro è 'civico', cioè appartiene ai cittadini, a tutti noi, e rappresenta uno 'spazio pubblico', dove le persone della nostra delegazione possono incontrarsi, associarsi e perseguire scopi comuni. La 'relazione' è alla base di ogni attività umana e il 'rapporto' che intercorre tra le associazioni e tutte le realtà che gravitano attorno al Centro Civico Buranello, circa 50, rappresenta l’essenza di ciò di cui abbiamo bisogno: aggregazione, dialogo, incontro, cultura, conoscenza, reciprocità, ascolto e confronto. Il famoso 'Patto di Collaborazione' presuppone proprio la 'collaborazione', il partecipare attivamente insieme ad altri per perseguire scopi e finalità che spaziano dalle attività più strettamente culturali a quelle ricreative, da punti di sostegno sociale a strumenti educativi e formativi, da iniziative artistiche a prestazioni sportive".

"Il Centro Civico, che nel tempo ha accolto anche la Biblioteca Gallino - prosegue il presidente del Municipio Centro Ovest - è sinonimo anche di 'lettura', 'silenzio', 'introspezione', 'conoscenza', 'ricerca' e 'storia': Giacomo Buranello, cui è intitolata la struttura, è stato un partigiano insignito della Medaglia d'oro al valor militare, che, opponendosi al nazifascismo, ha sacrificato la propria vita, a neanche 23 anni, per perseguire il sogno della sua e della la nostra 'Libertà'. La struttura del Centro Civico, lo sappiamo, è anche priva di barriere architettoniche, perché l'inclusione è elemento fondante del Buranello: tutti, qui, possiamo 'sentirci a casa', accolti in un contesto aperto, dove ciascuno di noi può dare il proprio contributo e concorrere ad affermare il nostro senso di appartenenza. Mi sento onorato, dunque, nel ricoprire la mia carica in questo preciso momento storico e colgo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni, i circoli, gli artisti, le persone che, nel tempo, hanno fatto crescere questo spazio e che di fatto, con il suo ruolo polifunzionale, si conferma un fiore all’occhiello del nostro quartiere; ringrazio, inoltre, tutto il personale che quotidianamente si spende con dedizione affinché gli ingranaggi di questa complessa macchina chiamata Centro Civico Buranello funzioni con eccellenza in un non banale lavoro di squadra".

Gli obiettivi futuri

L'assessore Marta Pastanella aggiunge: "Con questo evento vogliamo dimostrare che il Municipio 2 è un territorio ricco di associazioni e realtà storiche che grazie alle loro attività, sempre supportate dal Municipio, tengono vivo il territorio, non solo dal punto di vista dell’intrattenimento, ma soprattutto dal punto di vista sociale, che è la parte che ci sta più a cuore e il Centro Civico svolge una parte fondamentale in tutto questo, essendo ormai casa di circa 50 associazioni. Da inizio legislatura, tramite un progetto pilota Municipale, siamo riusciti ad aprire molti weekend e serate, ma l’obbiettivo è quello di aprire sistematicamente in orari straordinari, per dare la giusta importanza al terzo settore e a tutte le persone, tra cui studenti e lavoratori, che non hanno la possibilità di frequentare il centro durante il giorno e attrarre anche associazioni e cittadini da tutta la città".

Il programma degli eventi

Venerdì 17 maggio: negli spazi esterni ore 15:30 "Ma se ghe penso", con l'esibizione della Banda di San Pier d'Arena "Circolo Musicale Risorgimento". Nell’Auditorium alle 16:30, l’inaugurazione con interventi istituzionali, moderata Stefano D'Oria, e proiezione video sul Centro civico Buranello. Alle 20:30, la commedia in genovese “Ö Barba Giöxe” del Teatro Dialettale Stabile della Regione Liguria. Nella Sala Auser alle 18, il buffet con servizio di accoglienza gli studenti e le studentesse dell’associazione Fe y Alegría Genova

Sabato 18 maggio: nell’auditorium alle 10 la premiazione del concorso per le scuole primarie "Draw your life" Associazione Culturale Azzurra. Alle 15:30, il convegno: “Accettare il compimento. Consapevoli della morte… vivi fino alla fine” presentato dal professor Franco Henriquet della Fondazione Gigi Ghirotti. Alle 20.30 si terrà “Centro Civico in festa. Quarant'anni in A.R.T.”: una passeggiata teatrale tra i fasti e il presente del CCBur e le produzioni A.R.T. di questi quarant'anni, a cura di Mimmo Minniti dell’associazione per la ricerca teatrale ART Sala blu. Alle 9.30 - "Urban trekking": un percorso storico artistico tra ville storiche e forti di San Pier d'Arena organizzato dal CAI Sez. Sampierdarena e La Strada dell’Arte (prenotazioni a lastradadellarte@libero.it). Alle 11, la proiezione del video “Quarant’anni, ma non li dimostra” del Circolo Mandolinistico Risveglio. Alle 14, il laboratorio ludico espressivo per bambini e famiglie “Libri per danzare” dell'Associazione Spaziodanza. Alle 15.30 la conferenza “Non solo Artemisia. Alla scoperta dell’arte al femminile” dell'Unitre Genova. Alle 18, il concerto “Quarant’anni, ma non li dimostra” del Circolo Mandolinistico Risveglio. Nella sala tonda alle 10, la proiezione "San Pier d'Arena da meravigliosa località balneare alla Manchester d'Italia, arrivando fino ai giorni nostri" dei Cercamemoria della Biblioteca Gallino. Alle 15, la “Biblioteca Vivente” con A.M.A.li. Odv e apertura straordinaria al pubblico della Biblioteca Gallino dalle 15 alle 19.

Domenica 19 maggio: nell’auditorium alle 14, l’esibizione musicale “ADOlive” dell'Associazione di Promozione sociale Trillargento. Alle 16, la proiezione del film “Risvegliarsi. Conosci te stesso”. Incontro con gli autori Luigi Lai Sadanand ed Errico D’Andrea e il maestro spirituale David Simurgh con l'Associazione culturale La Cicala Sala blu. Alle 10, "Passeggiate Partigiane: conosciamo le persone e i luoghi della Resistenza a Sampierdarena e San Teodoro" con la sezione ANPI Sampierdarena "Cioncolini Musso". Alle 15, “Un mondo di bellezza a Santa Maria della Cella” la mostra raccontata e visita guidata alla chiesetta di Sant’Agostino a cura del Gruppo Culturale Amici della Cella. Alle 17 il “Concerto di Primavera” dell'Associazione Coro Brinella. Nella Sala tonda alle 15 “Unitre in musica: un caleidoscopio di note” a cura di Unitre.

Mostre ed esposizioni: