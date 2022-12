Il centro antiviolenza Pandora lancia una rete di servizi per le donne straniere

Sensibilizzare le donne straniere sul tema della violenza di genere, per non farle sentire sole e offrire un aiuto sicuro al centro antiviolenza Casa Pandora: questo l'obiettivo del progetto "Macramé", sviluppato dalla cooperativa sociale Mignanego con cooperativa Agorà, Ascur, cooperativa sociale Coserco, Udi Genova e il contributo della Regione Liguria.

"Il progetto - spiega Paola Campi, presidente del centro antiviolenza Casa Pandora Margherita Ferro - è dedicato all'avvicinamento delle donne straniere al centro antiviolenza. Questo perché le donne provenienti da altri Paesi sono una minoranza rispetto a quelle che accogliamo, pensiamo dunque che dipenda sicuramente da un mix tra cultura e storia delle nazioni di provenienza, ma crediamo che ci sia anche poca comunicazione diretta in maniera puntuale a loro. Attraverso Macramé vogliamo colmare questo gap, per cui produrremo materiale in lingua per tutte coloro che vivono a Genova e che potrebbero avere bisogno di spazi simili".

I video rivolti alle donne che parlano arabo , spagnolo , ucraino e francese

"La cultura del rispetto - dice Simona Binello, direttrice della cooperativa sociale Agorà - parte principalmente dal rispetto di se stesse. Così all'interno del progetto Macramé abbiamo voluto creare strumenti rivolti alle donne per aumentare la consapevolezza dei propri diritti e far conoscere i servizi sul territorio. Abbiamo contribuito alla creazione di un piano di comunicazione rivolto alle donne straniere con una modulistica apposta per loro, per far comprendere nella loro lingua dove sono i servizi ai quali poter accedere".

"All'interno del progetto Macramé - sono le parole di Maria Carla Sivori, pedagogista di Ascur - è stato pensato uno spazio dedicato ai figli delle donne seguite. Si tratta di uno spazio neutro in grado di accogliere bambine, bambini, ragazze e ragazzi che hanno vissuto un impatto con la violenza, e che non hanno trovato un testimone empatico con cui parlare. Possono riportare qui le loro emozioni, rabbia, paura, tristezza, e troveranno un adulto che può accoglierli e che può rielaborare insieme a loro queste sensazioni e restituirle per portare uno sguardo nuovo sul mondo".

"La nostra associazione una volta si chiamava Unione Donne Italiane - spiega Teresa Bruneri, presidente Udi Genova - dal 2001 si chiama Unione Donne in Italia, quindi è aperta a tutte, a coloro che sono nate nel nostro Paese ma anche a coloro che sono arrivate nel corso dei decenni. Lavoriamo per i progetti relativi ai diritti di cittadinanza ma anche per le possibilità di inserirsi in ambiti nuovi lavorativi o sociali".

"Nel progetto ideato - conclude Roberta Filanti, consulente orientamento al lavoro Coserco - ci occupiamo anche di orientamento al lavoro: scriviamo curriculum, orientiamo verso progetti formativi adatti alle competenze e alle capacità delle donne, le seguiamo nei percorsi lavorativi e formativi collaborando con varie agenzie del territorio".