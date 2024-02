Rimessa Amiu di Campi, consiglio comunale unito: "Spostarla, mai più lavoratori sotto il viadotto"

"Che non ritornino mai più lavoratori sotto il ponte": è netto Fabio Ceraudo, M5s, mentre commenta l'ordine del giorno da lui presentato e approvato all'unanimità in consiglio regionale. La questione riguarda la rimessa Amiu di Campi, coinvolta dal crollo del ponte Morandi nel 2018: all'epoca della tragedia persero la vita due dipendenti dell'azienda che si trovavano nella palazzina. Entro la fine dell'estate la rimessa verrà riaperta, ma il consiglio comunale ha chiesto unito di trovare un'area alternativa.

Nel crollo della palazzina - dovuto a quello del Morandi soprastante - avevano perso la vita Bruno Casagrande e Mirko Vicini, insieme con il dipendente Aster Alessandro Campora. Molti altri lavoratori scamparono alla tragedia solo per fortunate coincidenze.

"La maggior parte dei lavoratori Amiu che operavano nella sede coinvolta dal crollo del ponte - recita l'ordine del giorno - ha dovuto ricorrere a sedute psicologiche per cercare di superare lo shock". Non solo, perché molti dipendenti avrebbero rivelato il timore di tornare a lavorare in quella zona, preoccupati non tanto per la stabilità del nuovo ponte Genova - San Giorgio quanto per i potenziali pericoli in cui incorre un'attività collocata sotto un viadotto autostradale.

E dunque il documento approvato all'unanimità impegna sindaco e giunta ad attivarsi - insieme con Amiu e sindacati - per trovare aree alternative a Campi senza ritardare i progetti di trasformazione delle rimesse, approfondendo tutti gli aspetti in commissione consiliare.