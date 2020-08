Senza biglietto sul bus, strappa e "tiene in ostaggio" gli occhiali da vista del controllore. Denunciato

Beccato senza biglietto sul bus, durante la compilazione del verbale, un 25enne nigeriano ha strappato gli occhiali da vista al controllore Amt e lo ha minacciato di restituirglieli solo se avesse annullato la multa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chiamati i soccorsi, alla fermata dell'autobus, in via de Amicis, sono intervenuti i poliziotti delle volanti che hanno denunciato il ragazzo, con precedenti di polizia, per estorsione e resistenza a pubblico ufficiale il ragazzo.