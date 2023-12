Chiusura centri sociali, manifestazione a De Ferrari: "Previgilia di lotta"

"Auguri dalla città di sotto". Questo il titolo della manifestazione lanciata dai centri sociali Lsoa Buridda e Csoa Terra di Nessuno per la giornata di sabato 23 dicembre, dalle ore 17 in piazza De Ferrari: "Un presidio itinerante attraverso lo scintillio delle vetrine natalizie per una previgilia di lotta". Rifondazione Comunista ha comunicato l'adesione al presidio e ha attaccato la giunta Bucci, a poche ore dall'avvio della demolizione degli storici spazi di via Bianco occupati dal Terra di Nessuno.

"Genova è la città più vecchia d’Italia, che è tra le nazioni con età media più vecchia del mondo - scrive Rifondazione Comunista in una nota -. Logica vorrebbe che Genova facesse di tutto per 'coccolare' i suoi giovani, favorirne le inclinazioni, lo sviluppo, l’occupazione stabile. Casa, scuola, cultura, lavoro e, perché no, socialità e divertimento. Invece no. Sempre meno soldi per la scuola (anche quella comunale), idem per la cultura. Lavoro? Container di passaggio e Genova turismo-mordi-e-fuggi, uguale precariato. Socialità e divertimento? Come no! Centri commerciali e Mediaset a de Ferrari a capodanno, qualche passerella, qualche ombrellino, qualche scivolo in via XX per Bucci miss maglietta bagnata".



Rifondazione Comunista prosegue: "Chi cerca altri contenuti culturali e di socializzazione? Chi si oppone al consumismo? Sinora aveva poche alternative. Tra queste i Centri Sociali. Ma figuriamoci se Genova Meravigliosa li può tollerare. E allora, chiusura e demolizione di Terra di Nessuno, sfrattato lo Zapata, chiusa la Veranda di Oregina, sfratto del Buridda. La storia di quest’ultimo si colora di grottesco, se pensiamo che la sua prima collocazione, quella di via Bertani, quella del precedente allontanamento per 'pubblica utilità', è ancora lì, dopo lustri, vuota, in pieno degrado. Strano che questo non crei difficoltà al rettore o alle autorità".

"Il problema - conclude Rifondazione Comunista - non sono le sedi dei centri sociali, ma che queste siano autogestite, che diano strumenti ai/alle giovani per realizzare un pensiero critico, autonomo, non condizionato dalle ideologie dominanti. E questo fa paura a Bucci, al rettore o al potentato di turno. Questi sono i motivi per cui abbiamo aderito alla manifestazione".