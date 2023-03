Polizia locale e guardia di finanza chiudono due centri estetici a Certosa

Dal lavoro "in nero" all'attività abusiva. Il nucleo di polizia commerciale del reparto sicurezza urbana della polizia locale, insieme con i militari della guardia di finanza, ha chiuso due centri estetici a Certosa.

Nel primo negozio, in via Piccone, mancava la comunicazione di inizio attività e la nomina del direttore tecnico. Quest'ultimo non era presente nemmeno nel secondo centro controllato in via Cadamosto, dove gli agenti hanno trovato anche alcuni dipendenti irregolari. Inoltre, il titolare non aveva comunicato il trasferimento dell'impresa.

In entrambi i casi seguirà la segnalazione per la chiusura delle attività abusive alla direzione commercio.