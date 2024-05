Cento euro per non abortire: l'offerta di attivisti pro-vita a una ragazza

Cento euro per non abortire. Questa sarebbe l'offerta arrivata da attiviste pro-vita a una ragazza all'ospedale Villa Scassi di Genova.

La giovane ha scoperto di essere incinta dopo aver fatto un test al Galliera, ma qui la sua richiesta di abortire sarebbe stata respinta. Recatasi al Villa Scassi con un'amica - secondo il racconto di quest'ultima pubblicato su Repubblica - la giovane donna, con tre figli e una storia familiare di vulnerabilità, avrebbe invece incontrato un paio di attiviste di associazioni pro-vita. E qui sarebbe scattata l'offerta: 100 euro per non abortire. L'ospedale Villa Scassi, contattato dal quotidiano, ha fatto sapere di non aver autorizzato l'ingresso di rappresentanti di queste associazioni.

"È gravissimo - tuona il senatore genovese del M5s Luca Pirondini - vergognoso e semplicemente inaccettabile quanto accaduto a Genova. Pensavamo di aver toccato il fondo con il battito del cuore del feto fatto ascoltare alle donne in procinto di abortire, non pensavamo che chi inneggia alla sacralità della vita potesse spingersi a tentare di 'comprarne' una. La vita non è in vendita, così come non lo sono il corpo delle donne, i loro diritti e la loro autodeterminazione. Non passa giorno senza che la Legge 194 venga messa in discussione e che il diritto all'aborto venga intaccato".

"Evidentemente - osserva - quando il governo Meloni ha previsto lo stanziamento di fondi pubblici nel decreto Pnrr per permettere alle associazioni pro-life di entrare nei consultori aveva in mente questo genere di comportamento. Noi crediamo che sarebbe più utile, invece, intervenire per garantire il diritto all'interruzione di gravidanza, ad esempio evitando che ci siano strutture pubbliche che si rifiutano di fare il loro dovere".