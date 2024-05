In Liguria popolazione e natalità in calo, età media alta e stranieri in crescita

Sono stati resi noti nelle ultime ore i dati del censimento permanente della popolazione in Liguria svolto dall'Istat. Al 31 dicembre 2022 la popolazione residente nella nostra regione è pari a 1.507.636 persone, in calo rispetto al 2021 (-1.591 individui; -0,1%), il 54,2% dei residenti è nella Città Metropolitana di Genova (816.606 persone), seguono la provincia di Savona con 267.366, quella di La Spezia con 214.872 e quella di Imperia con 208.792. In Liguria, come nel resto dell'Italia, è stato tra l'altro raggiunto un nuovo record di denatalità con 8.479 nuovi nati, 77 in meno rispetto al 2021. Allo stesso tempo il tasso di mortalità è cresciuto dal 14,9 per mille del 2021 al 15,9 per mille del 2022. Ci sono più donne che uomini (51,8% contro 48,2%, in termini assoluti ci sono circa 55mila donne in più).

"La diminuzione rispetto al 2021 - si legge nella nota dell'Istat - è frutto del valore negativo del saldo naturale (-15.435 individui) e in minima parte dell’aggiustamento statistico (-270 individui), cui si contrappongono in modo insufficiente i valori positivi del saldo migratorio interno e con l’estero (rispettivamente +2.582 e +11.532 individui)".

Ma passiamo ai dati delle singole province per capire come è distribuita la flessione dei residenti: delle 1.591 unità 796 sono a Genova, 672 a Savona e 245 a La Spezia mentre Imperia va in controtendenza perché registra una crescita di 122 persone.

La Liguria si conferma la regione più anziana d'Italia, sappiamo che non è una novità, ma i dati sono ancora una volta accertano questo primato: l'età media si è infatti alzata a 49,5 anni contro i 49,4 dell'anno precedente. La media più alta a Savona con 50,1 anni, segue Genova con 49,5, Imperia con 49,1 e La Spezia con 48,9. Da segnalare anche che nei Comuni dell'interno della regione l'età media è ancora più alta, 50,4 anni, e che qui si registra anche il maggior decremento di popolazione totale (-0,4%).

In generale nei piccolissimi comuni, fino a 1.000 abitanti, il processo di invecchiamento è più accentuato, con un’età media di 51,9 anni, mentre in quelli compresi tra una popolazione di 20mila e 50mila abitanti si trova la media più giovane, pari a 48,7 anni, e qui si registrano anche il più alto livello di natalità (6 per mille) e il più basso di mortalità (15,1 per mille). Nei comuni fino a mille abitanti c'è, inoltre, il tasso di natalità più basso (4,2 nati per mille abitanti) e quello più alto di mortalità (18,7 per mille).

In crescita gli stranieri che sono 150.541 e crescono di 5.076 unità rispetto al 2021, in pratica rappresentano un decimo della popolazione residente in Liguria. Circa la metà vivono nella Città Metropolitana di Genova (74.665), la percentuale però scende leggermente sul valore assoluto perché il dato dei residenti totali è di 816.606 (sempre riferito a Genova e provincia) con una perdita di 8.302 unità rispetto al censimento precedente. Gli stranieri presenti sul territorio provengono da 166 diversi Paesi, prevalente mente da Albania (14%), Romania (23,9%), Marocco (10%) ed Ecuador (9,5%). Seguono Bangladesh, Ucraina, Cina, Perù, Repubblica Dominicana e Senegal.

Alcuni dati 'record' della Liguria. Il Comune più piccolo è Rondanina (Genova) con 63 abitanti che è anche quello con il maggior numero di incremento della popolazione rispetto al 2021 (+5%), all'opposto c'è Montegrosso Pian Latte (Imperia) con un decremento del 6,7%. Quello più giovane Ortovero (Savona) con un'età media di 43,8 anni e quello più anziano Fascia (Genova) con 63,6. Il Comune in cui sono cresciuti di più gli stranieri è Pontinvrea (Savona, +44%), quello in cui sono si registra il decremento maggiore è invece Pallare (Savona, -24,3%).