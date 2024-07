Cenano al ristorante, rubano borse e smartphone e scappano senza pagare

Si sono seduti ai tavoli di un ristorante in pieno centro, hanno ordinato e mangiato ma al momento di pagare hanno cercato di scappare. Non solo, perché mentre si allontanavano hanno fatto in tempo a rubare borse e smartphone.

Sabato sera movimentato in un ristorante di piazza Corvetto dove, verso le 23,20, due uomini sono stati denunciati dalla polizia di Stato per insolvenza fraudolenta e uno dei due anche per furto.

I due uomini si sono recati in un ristorante del centro e, dopo aver cenato, hanno tentato di allontanarsi senza pagare. Uno di loro, prima di uscire, ha anche rubato le borse di due ignari clienti e lo smartphone che i dipendenti utilizzano per prendere le comande. Un avventore, però, li ha visti e li ha inseguiti.

Le volanti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della polizia, arrivate sul posto, hanno fermato e denunciato i due, sanzionandoli anche per ubriachezza. Il bottino è stato restituito ai legittimi proprietari.