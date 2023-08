Sorpreso a forzare saracinesca con smerigliatrice, 28enne arrestato dopo inseguimento

Ha tentato il colpo a notte inoltrata, ma il proprietario del negozio si è accorto dei rumori e lo ha sorpeso sul fatto. Il ladro stava tentando di forzare una saracinesca con una smerigliatrice in via Celesia quando è stato messo in fuga dalle urla del titolare.

Il malvivente prima si è allontanato a bordo di una bicicletta verso via Pallavicini, poi è stato riconosciuto da una volante della polizia in via Fillak dove è stato arrestato - a fatica - dopo aver cercato di scappare a piedi aggredendo i poliziotti (un agente è stato ricoverato con una prognosi di sette giorni).

L’uomo è stato accompagnato in Questura, dove è stata accertata la corrispondenza con le immagini acquisite dai circuiti di sorveglianza. Dalla perquisizione personale sono emersi i restanti capi di abbigliamento descritti prima dal negoziante, due paia di guanti da lavoro, una batteria per smerigliatrice, diversi oggetti utili per l’effrazione, un portafogli con documenti appartenenti a terzi e all’interno della biancheria un coltello con blocco lama.

Il 28enne è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e tentato furto, lo stesso è stato denunciato per porto abusivo d’armi, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Questa mattina il processo per direttissima.