Cefalea cronica, al via nuovo progetto per presa in carico pazienti

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 5 dicembre 2023 Brunello Brunetto (Lega Liguria-Salvini) ha presentato un'interrogazione, in cui ha chiesto alla giunta lo stato di attuazione del Programma regionale sulla cefalea primaria cronica alla luce di quanto disposto dal recente decreto del Ministro della Salute.

Il consigliere ha ricordato che parte integrante delle linee di indirizzo è la scheda per la presentazione del progetto regionale, che deve essere presentata al ministero, tramite una delibera di Giunta, che approva il progetto, o atto equivalente, entro il 31 dicembre 2023.

L'assessore alla sanità, Angelo Gratarola, ha risposto che la Rete Cefalee Liguria, istituita quest'anno, ha definito il progetto 'Rete regionale cefalee: ottimizzazione del percorso assistenziale del paziente affetto da forme di cefalee croniche/invalidanti'.

Il progetto - ha spiegato - nasce su impulso del Decreto ministeriale del 23 marzo scorso, che regola la sperimentazione dei progetti regionali sulla cefalea primaria cronica. L'assessore ha precisato che la scheda del progetto è stata trasmessa da Alisa al Dipartimento Salute e Servizi Sociali il 7 novembre e sarà approvata dalla giunta entro il prossimo 31 dicembre.

"Si tratta di un importante passo in avanti per definire il percorso clinico terapeutico regionale - dichiara il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale, Brunello Brunetto -, avviando una ricognizione delle risorse presenti e perseguendo l'efficientamento dei servizi, anche attraverso l'introduzione di tecnologie innovative a supporto di pazienti e professionisti, al fine di ottimizzare la presa in carico dei pazienti".

"Grazie a questo progetto - prosegue Brunetto - sarà quindi attuato il potenziamento della Rete cefalea in Liguria, migliorando l'intero percorso assistenziale. Ricordo che la cefalea rappresenta, secondo l'Oms, la terza patologia più frequente e la seconda più disabilitante al mondo, colpendo il 12% della popolazione adulta. Questa patologia neurologica connotata da un forte impatto anche sulla salute psicologica, presenta una prevalenza tre volte maggiore fra le donne".

"La legge n. 81 del 14 luglio 2020 sulle 'Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale' - conclude Brunetto - ha previsto l'adozione di apposito decreto ministeriale per l'individuazione di progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico dei pazienti nei vari contesti regionali. Lo scorso 23 marzo il ministero della Salute ha emanato il decreto sulla 'Sperimentazione dei progetti regionali sulla cefalea primaria cronica', che ha previsto per ciascuna Regione la presentazione della relativa scheda del progetto, appunto, entro il 31 dicembre 2023".