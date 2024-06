Cedono ancora i marciapiedi a Genova, una nuova buca sul ponte di Terralba

Dopo il cedimento del marciapiede di lunedì in via Monte Moro a Quinto, che ha provocato il ferimento di una donna e della nipotina di due anni, questa mattina viene segnalata una vistosa buca sul marciapiede del ponte di Terralba che è stato transennato da Aster e polizia locale, come verificato da GenovaToday.

Si tratta del secondo episodio analogo nel giro di 24 ore, fortunatamente questa volta non ci sarebbero stati feriti. La foto è finita nel gruppo Facebook 'Genova contro il degrado', attirando decine di commenti sullo stato di incuria delle strade che quotidianamente viene segnalato dai cittadini. Sul ponte di Terralba un cedimento simile si era verificato un anno fa, nel giugno del 2023.

Dopo le polemiche per l'incidente di ieri pomeriggio, il Comune aveva fatto sapere di avere messo in sicurezza l'area e che in base ai primi rilievi, a causare il cedimento potrebbe aver contribuito "il microclima che si crea all’interno del cunicolo dove l’aria calda, a contatto con l’acqua fredda che scorre nel tubo dell’acquedotto, si condensa, interferendo con il piano originario di cemento armato, dotato di una carpenteria metallica interna che risulta intaccata dalla corrosione".