Cede il marciapiede, ferite mamma e bimba di due anni

Una donna e la figlia di due anni sono rimaste ferite, fortunatamente non gravemente, questa mattina a causa del cedimento del marciapiede su cui stavano camminando.

È successo in via Monte Moro di Quinto poco dopo le 11 di lunedì 17 giugno 2024. Non è chiaro cosa abbia causato il cedimento del marciapiede. Mamma e figlia sono state subito soccorse dal personale medico del 118 intervenuto con l'automedica Golf 3.

Sul posto anche la Croce Verde di Quarto, la Pubblica Assistenza Nerviese e i vigili del fuoco. La bambina è stata trasportata al Gaslini, la madre al San Martino. Entrambe sono arrivate in ospedale in codice giallo.