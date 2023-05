Lite in strada a colpi di coltello e cinghia: due denunciati

Al culmine di un litigio, un 46enne italiano ha tirato fuori un coltello a serramanico e ha minacciato il rivale. La vittima, un 36enne marocchino, è stato raggiunto da diversi fendenti al viso e alle mani che gli hanno provocato ferite fortunatamente non profonde. L'uomo ha risposto all'attacco togliendosi la cintura e cercando di colpire ripetutamente l'aggressore.

A sedare il parapiglia è arrivato un agente di polizia fuori servizio del commissariato di Cornigliano che si trovava, intorno a mezzanotte nel centro storico, e precisamente in piazza Cavour. Sul posto sono poi giunte anche le volanti. I due uomini sono stati identificati e denunciati, entrambi, per lesioni aggravate e il 48enne anche per porto abusivo di armi.

L'italiano ha chiesto di essere soccorso dal 118 ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Galliera.