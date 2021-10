Disperso nei boschi, ricerche in corso dei vigili del fuoco

Ha sentito una persona gridare "aiuto", la voce proveniva dal bosco e ha dato l'allarme.

Un residente di Cavorsi, frazione del comune di Torriglia, ha cercato nelle prime fasce ma non vedendo nessuno ha preferito non mettersi in pericolo e ha chiamato i vigili del fuoco, che stanno partendo ora da Genova.

Al momento, tardo pomeriggio di martedì 5 ottobre, in centrale non sono arrivate denunce di scomparsa da parte di familiari preoccupati per l'assenza di un proprio caro, ma l'abitante è sicuro di ciò che ha sentito.

Le squadre dei soccorritori si stanno organizzando per mettere al setaccio il bosco e trovare la persona in difficoltà o far rientrare l'allarme.