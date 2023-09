A Genova il cavolino "più lungo del mondo": l'impresa della pasticceria Poldo

Un altro record a Genova, sempre sul fronte gastronomico, seguito questa volta dal tentativo reale di farlo entrare nel Guinness dei Primati.

Si tratta del cavolino "più lungo del mondo", prodotto dalla pasticceria Poldo: con i suoi quasi 8 metri di lunghezza, si candida a entrare nel Guinness World Records.

A partecipare alla presentazione del dolce, preparato da Francesco Crocco nell'ambito dell'Expo Valpolcevera, il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo che ha misurato il cavolino (lungo per la precisione 7 metri e 93 centimetri) con gli altri testimoni e certificato il documento che sarà presentato al programma "Lo show dei record", condotto da Gerry Scotti su Canale 5

E chissà che il cavolino "gigante" non possa davvero entrare nel famoso libro dei record: "Ci prova Poldo, ci prova Pontedecimo e tutta la Valpolcevera" è il commento di Romeo. Anche se Gerry Scotti dovrà fidarsi del documento presentato dai testimoni, in quanto il dolce della famosa pasticceria è stato mangiato dai partecipanti che lo hanno finito in pochi minuti.