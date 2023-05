Cavo tranciato in A12 cade sulle auto, chiuso e riaperto casello di Genova est

Un fascio di cavi elettrici è caduto su un'auto in transito nella galleria monte Sperone in A12. Le cause sono ancora da accertare ma pare che l'incidente sia dovuto a un pullman che li avrebbe scontrati e strappati. Tre persone sono state trasportate all'ospedale Villa Scassi, lievemente ferite. É successo ieri, mercoledì 24 maggio, in serata e il tratto tra Genova est e l'allacciamento con la A7 chiuso in direzione del capoluogo ligure.

Alle 2 circa i veicoli hanno ripreso a scorrere grazie all'attivazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, per cui lungo il tratto al momento il traffico si transita su una corsia per senso di marcia fino al termine degli accertamenti da parte delle autorità preposte per determinare le cause di quanto accaduto.

Autostrade comunica che sono previste code in giornata soprattutto durante le fasce orarie di punta, sia in direzione Genova che in direzione Sestri Levante e consiglia agli utenti che prevedono di percorrere la tratta di A12 in questione di verificare le condizioni di viabilità prima di mettersi in viaggio.