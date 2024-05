Una cavia e un coniglietto in gravi condizioni gettati nella spazzatura

Una cavia e un coniglio gettati nella spazzatura, come fossero dei rifiuti. Questa l'agghiacciante scoperta dei volontari dell'Enpa di Genova, che hanno denunciato l'accaduto attraverso i propri canali social. Nelle ultime ore anche i volontari del canile Monte Contessa hanno trovato un cane malato abbandonato davanti alla struttura.

"Oltre al gesto disumano, che solo un mostro può commettere, nel buttare nella spazzatura due animali come se fossero oggetti che non servono più, è assai preoccupante le condizioni in cui versavano - scrivono dall'Enpa - segni di precedente menefreghismo e gravissima incuria da parte del 'proprietario', di egoismo e maltrattamento, che, vista la situazione, andavano avanti da tanto tempo. Bagnati fradici e mezzi assiderati, dato il meteo di questi giorni, gli animali erano molto magri, solo a guardarli si potevano vedere le ossa spuntare".

"La cavia - proseguono dall'Enpa - dopo costanti cure, monitorata giorno e notte da una volontaria, non ha resistito, lasciando un profondo sconforto. La situazione del coniglio non è migliore, ma combatte. Presentava una grossa crosta di pus su un occhio al punto che sembrava quasi averlo perso. I denti erano così lunghi da non permettergli di mangiare, sintomo di una scorretta alimentazione che non permetteva il loro consumo. Siamo intervenuti rimuovendo il pus dall’occhio gravemente infiammato, e i veterinari gli hanno fresato i denti. Come se non bastasse, abbiamo anche trovato dei parassiti nelle feci. Al momento si è tranquillizzato - concludono - 'mangia' molto volentieri le verdure frullate - che non riuscirebbe a masticare visti i dolori alla bocca - oltre a un'alimentazione controllata con cibo speciale. Ci stiamo prendendo cura di lei. Noi ci occupiamo di selvatici, ma quando ci imbattiamo in avvenimenti del genere, siamo profondamente amareggiati e inorriditi da come una 'persona' possa trattare in questa maniera degli animali, esseri viventi e senzienti".

