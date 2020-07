Yacht sfreccia troppo vicino alla spiaggia e provoca risacca, scatta la multa

Multa da 459 euro per eccesso di velocità in mare. È successo a Cavi di Lavagna ieri, giovedì 30 luglio 2020, in seguito alle numerose segnalazioni dei bagnanti, preoccupati per la forte risacca causata a riva.

Nel pomeriggio infatti la Guardia costiera di Santa Margherita Ligure è stata raggiunta da numerose segnalazioni relative a un’unità navale che, transitando ad elevata velocità in prossimità della fascia di balneazione, al largo del litorale di Cavi di Lavagna, aveva provocato una significativa risacca, tale da arrecare disagio alle attività balneari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Attraverso le informazioni fornite dai bagnanti e con l’ausilio dei sistemi in uso alla sala operativa, i militari hanno individuato la nave da diporto responsabile dell’accaduto e hanno multato il comandante per aver superato il limite di velocità di 10 nodi entro i 1.000 metri dalle spiagge.