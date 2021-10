Polizia in azione da levante a ponente: due arresti per spaccio

La polizia ha arrestato, in due distinte operazioni, un senegalese di 33 anni ed un marocchino di 45 anni entrambi per spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato di Chiavari ieri mattina hanno arrestato il 33enne, a conclusione di un’indagine su un’attività di spaccio nella zona vicina alle stazioni di Lavagna e Cavi.

In particolare i poliziotti, ben appostati, hanno visto lo spacciatore arrivare alla stazione di Cavi con un treno proveniente da Genova e scendere nel sottopasso seguito da diversi 'clienti' a cui ha venduto una dozzina di dosi confezionate in palline di differenti colori ricevendo in cambio banconote di vario taglio che buttava nel suo zainetto.

Gli uomini del Commissariato di Chiavari hanno, quindi, bloccato il pusher trovandolo in possesso della somma di euro 465 suddivisa in banconote di piccolo taglio e di un telefonino che non smetteva mai di ricevere messaggi con richieste di appuntamenti.

Subito dopo hanno fermato alcuni acquirenti i quali, hanno ammesso di aver comprato la dose e di averla anche già consumata, perciò sono stati sanzionati come assuntori di droghe.



A ponente sono stati gli uomini del commissariato di Sestri, durante un servizio di appostamento finalizzato alla lotta allo spaccio, a sorprendere il 45enne marocchino cedere una dose di cocaina, del peso di circa 0.60

gr, ad un genovese in cambio di 50 euro. Il pusher è riuscito a disfarsi di un sacchettino lanciandolo nel greto di un ruscello rendendo così vano ogni tentativo degli agenti di recuperarlo.

Il 45enne, trovato in possesso della somma di euro 235 di vario taglio, è stato processato per direttissima questa mattina.