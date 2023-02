Tetto di una villetta a fuoco: intervento dei pompieri

Il tetto di una villetta è andata a fuoco a Cavi di Lavagna nel pomeriggio di venerdì 17 febbraio 2023.

L'incendio è divampato, per ragioni in via di accertamento, in via della Pineta dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari con l'appoggio di una squadra di Genova.

Il pronto intervento e l'ausilio dell'autoscala, hanno permesso di operare velocemente e limitare i danni. Questo ha fatto sì che gli abitanti non dovessero lasciare l'alloggio. Sul posto anche l'ambulanza della Croce Verde di Sestri Levante, ma non risultano esserci feriti.