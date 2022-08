Cade e fa un volo di 5 metri sugli scogli, donna in codice rosso all'ospedale

Grave infortunio per una donna di 36 anni caduta sugli scogli a Cavi di Lavagna nella zona di via del Cigno. Per ragioni ancora da accertare è scivolata ed è precipitata da un'altezza di circa cinque metri finendo contro le rocce.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 con un'ambulanza della Croce Verde di Sestri Levante e l'automedica Tango1, la 36enne ha riportato diverse fratture, tra cui quella del femore, e un trauma cranico.

È stata quindi soccorsa e trasportata d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Martino di Genova.