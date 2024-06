Cavallo finisce in una scarpata, salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno lavorato per ore, tra il tardo pomeriggio di sabato 1° giugno 2024 e le 4 del mattino di domenica 2 per recuperare un cavallo finito in una scarpata ad Alpicella, frazione del Comune di Torriglia.

L'animale era finito in fondo al dirupo e non era più in grado di uscire. I pompieri hanno approntato un sistema di recupero con le corde e, grazie a delle tavole, hanno fatto una sorta di passerella.

L'animale è stato portato in salvo e poi visitato da un veterinario giunto sul posto. Nottata e mattinata complicata per i vigili del fuoco, impegnati anche ad Avegno nello spegnimento di un vasto incendio in uno stabilimento di focaccia e dolci in via Fontanella.

