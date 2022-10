Catturati nella notte sette cavalli selvatici dell'Aveto nei boschi di Borzonasca.

A lanciare l'allarme la comunità "I Cavalli Selvaggi dell'Aveto - Wild Horsewatching": "Questa mattina abbiamo trovato 7 cavalli selvaggi dell'Aveto rinchiusi in un recinto dopo essere stati catturati dai loro pascoli in altura e caricati su un camion, privati della loro libertà e della dignità, senza il minimo rispetto del benessere animale, pronti per essere deportati. La destinazione non ci è nota, ma sicuramente sarà utile ad arricchire le tasche di qualcuno", denunciano naturalisti ed esperti.

"Dal sopralluogo di oggi, abbiamo appurato che i cavalli, dopo alcuni giorni di prigionia, mostrano segni di sofferenza e non hanno nutrimento. Ci domandiamo come possa l’autorità competente, garante del benessere animale, accettare che vivano in queste condizioni e che una giumenta gravida, (denominata Sole durante i censimenti degli ultimi anni), cieca da un occhio, possa essere trasportata su un camion all'ammasso tra un calcio e l'altro dei suoi compagni di sventura".

La preoccupazione è che i cavalli siano destinati ad un allevatore, che presumibilmente ne farà profitto con le riproduzioni: "Non staremo a guardare sperando che le istituzioni intervengano, perché oggi è anche da loro che li dobbiamo difendere - concludono gli animalisti - La misura è colma i cavalli devono essere difesi dalle azioni delle stesse istituzioni che ne sono responsabili". Poi, l'appello alla cittadinanza: "In questo difficile compito abbiamo bisogno dell'opinione pubblica, di tutti voi".