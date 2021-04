Cadono calcinacci dal cavalcavia Negri, carreggiate ristrette

Operai al lavoro in corso Europa per mettere in sicurezza il cavalcavia, che conduce al casello autostradale di Nervi, interessato dalla caduta di alcuni calcinacci

Nel tardo pomeriggio di martedì 20 aprile 2021 i vigili del fuoco sono intervenuti in corso Europa a Quarto in seguito al distacco di alcuni calcinacci dal cavalcavia Negri (quello che conduce al casello autostradale di Nervi).

Sul posto anche gli agenti della polizia locale, che hanno disposto il restringimento di entrambe le carreggiate a una sola corsia di transito per senso di marcia.

Mercoledì 21 aprile 2021 la situazione era invariata rispetto al giorno prima, salvo per la presenza di alcuni operai con relativi mezzi meccanici per mettere in sicurezza l'infrastruttura. Contemporaneamente altri lavori incidono sul traffico, sempre in corso Europa, all'altezza dello stadio Carlini.