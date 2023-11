Polveri, fumo e fango alla cava di Montoggio, le risposte della Regione

A distanza di qualche mese torna in consiglio regionale la preoccupazione dei cittadini di Montoggio per la presenza di polveri e fumi e per il transito di mezzi pesanti nell'ambito della riapertura, da oltre un anno, della vecchia cava di Montoggio.

Sergio Rossetti di Azione ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta, come stabilito nel verbale della riunione del 14 luglio scorso, se abbia chiesto ad Arpal ulteriori controlli di monitoraggio, anche continui, dell’aria a Montoggio e nella località Tre Fontane. Il consigliere ha rilevato che la cittadinanza ha segnalato la presenza di polveri e fumi, fango sulle strade, il transito di circa cento mezzi pesanti al giorno e danni, probabilmente riconducibili alle vibrazioni dovute a esplosioni nella cava.

L’assessore all’ambiente Giacomo Giampedrone ha rilevato che il monitoraggio di Arpal relativamente alle polveri non è stato ritenuto necessario nella verifica di assoggettabilità a Via (Valutazione di impatto ambientsale, ndr), perché il controllo delle emissioni era sufficiente a garantire il contenimento delle ricadute delle polveri fuori dalla cava e che il controllo si è concentrato sulla verifica e il miglioramento delle attività di cava più che sull’attivazione di una campagna di monitoraggio.

L’assessore alle attività estrattive Marco Scajola ha ricordato le autorizzazioni concesse per le attività di cava e per gli aspetti ambientali e ha rilevato che non esistono nuove è più recenti segnalazioni di disagio. L’assessore ha ricordato le verifiche eseguite da Arpal in qualità di soggetto competente in materia di controllo ambientale secondo la quale le polveri, benché fastidiose, non sono dannose alla salute. Scajola ha assicurato che la Regione continuerà il monitoraggio avviato nel 2022.