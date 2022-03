Esplosioni e attività di cava in val Chiaravagna: "Alcune case presentano venature"

Esplosioni e attività di cava in val Chiaravagna, tra disagi e lamentele dei cittadini, tra cui anche persone che si lamentano di essersi ritrovate venature sui muri di casa, dovute alle esplosioni.

L'argomento è stato affrontato oggi in consiglio comunale: a intervenire, con un'interrogazione, il consigliere della lista Crivello Enrico Pignone: "Quella zona, negli ultimi tempi, è stata teatro di diverse problematiche. Come abbiamo verificato anche quando siamo andati in sopralluogo con la commissione consiliare, c'è un'evidente difficoltà di convivenza con l'attività della cava. Si era parlato della promessa di allargare i marciapiedi, di mantenere alta l'attenzione sul transito dei mezzi che tra l'altro avrebbero dovuto ripulire le gomme onde evitare incidenti dovuti al fango sulla strada. Con le polveri della lavorazione accumulate per strada e i camion che perdono acqua sporca, la viabilità in zona diventa insostenibile".

A questi problemi si aggiunge quello delle esplosioni: "Dovevano essere maggiormente controllate - conclude Pignone . invece hanno creato anche venature negli immobili dei residenti".

"Non avevamo ricevuto segnalazioni dai cittadini per quanto riguarda le esplosioni - commenta l'assessore all'Ambiente Matteo Campora -. Le attività di cava non sono gestite direttamente dal Comune, ma se la situazione rappresenta possibili danni strutturali a edifici dobbiamo verificare la situazione con i nostri tecnici. Voglio poi prendere contatto con la Regione o enti che disciplinano l'attività di cava in modo tale che si possa avere piena cognizione della situazione. Potrebbe essere utile organizzare una commissione consiliare e programmare un accesso in loco, in passato abbiamo anche incontrato il Municipio, se la situazione è effettivamente peggiorata mi rendo disponibile per un nuovo incontro, nel frattempo cercheremo di acquisire tutte le informazioni del caso".

Aggiunge l'assessore alla sicurezza Giorgio Viale: "L'attività della polizia locale sul posto continua, ultimamente sono state elevate 20 sanzioni per transito irregolare, il tutto su un assetto globale di 600 multe che testimoniano l'attenzione degli agenti in zona".