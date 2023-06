Edoardo Addezio morto a 15 anni: nessun colpo letale, decesso per problema cardiaco

Sono arrivati i risultati dell'autopsia di Edoardo Addezio, il 15enne morto lo scorso marzo durante una festa con gli amici in casa.

Durante la serata, la decisione di organizzare una gara di pugni per gioco, utilizzando guantoni presenti in casa. Edo, pochi attimi dopo la fine del suo turno, si è accasciato a terra privo di vita. Per il medico legale la causa del decesso - come riporta l'Ansa - "è attribuibile ad un'acuta insufficienza cardiocircolatoria in soggetto affetto da grave ipertrofia miocardica. I trattamenti medici eseguiti al Gaslini dove era in cura sono stati eseguiti correttamente".

Esclusa dunque l'ipotesi dell'eccesso di alcol o altre sostanze e anche quella di un colpo ben assestato e fatale. A uccidere il giovanissimo è stata una tragica fatalità. I giovani presenti, tutti minorenne, erano stati sentiti, alla presenza dei genitori, per ricostruire la dinamica dei fatti. Ora la procura va verso l'archiviazione del caso.