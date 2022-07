Rapallo, recuperati i due cani che hanno aggredito la piccola Minou: andranno al canile

Sono stati portati via i due cani che qualche sera fa - lasciati incustoditi per la strada - hanno aggredito e ferito gravemente una cagnolina a Rapallo.

A intervenire, dopo aver individuato il proprietario, la polizia locale, i carabinieri e la Croce Bianca di Rapallo, aiutati dai cittadini che hanno ascoltato l'appello lanciato sui social dal sindaco Carlo Bagnasco e dalla padrona della piccola Minou che in queste ore sta lottando per sopravvivere.

I due cani, tramite una serie di segnalazioni incrociate, sono stati individuati e recuperati dalla Croce Bianca come spiega il primo cittadino su Facebook: dopo alcuni controlli per verificare ad esempio il chip, verranno portati al canile di Rapallo. "I cani saranno alimentati nella maniera corretta, ora staranno bene e la cittadinanza può sentirsi al sicuro" dice Bagnasco, che spiega anche che i due animali erano stati tenuti in casa per un po' dunque nessuno era intervenuto. Appena sono stati fatti uscire, trovandosi nuovamente liberi e incustoditi per la strada, sono scattate le segnalazioni e, di conseguenza, il tempestivo intervento.

"L'obiettivo era che i cani stessero bene e che tutte le persone stessero tranquille. Questi cani hanno generato tra la nostra cittadinanza moltissima agitazione, sono dovuto intervenire per quello" conclude Bagnasco.

Come sta Minou

Nel frattempo la piccola Minou è in condizioni stazionarie, spiega la padrona su Facebook: "La febbre sembra debellata, mangia da sola, scodinzola e trotterella in casa. La ferita è bella mentre la piaga è sempre molto estesa ed aperta. Comunque reagisce e combatte col suo cuoricino malato".

La cagnolina ha una storia difficile: "Tanti di voi non sanno che io l'ho adottata 4 anni fa - spiega sempre la sua 'pet mate' -. È arrivata da Caserta con la staffetta dei volontari, aveva 10 anni, era cieca, sorda, con uno scompenso cardiaco, trachea collassata, mancanza di un po' di dentini, spelacchiata tanto da non sembrare un volpino e con le zampe rosicchiate per lo stress. Era stata trovata abbandonata in strada magrissima; portata in canile è stata aggredita e ferita ad una zampa da cani grandi. Dopo due mesi che era arrivata ho dovuto farla operare d'urgenza e si è scoperto che le avevano tolto un ovaio e l'altro aveva un tumore, per poche ore abbiamo evitato la setticemia. Il nostro è stato amore a prima vista, un'adorazione reciproca istantanea, lei si fida solo di me e io la amo da impazzire. Non si meritava quello che le è successo, nessun cane lo merita ma lei ancora di più".