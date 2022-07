Allarme donna dispersa: l'appello per ritrovare Caterina Frumento

È da domenica che una donna è dispersa a Varazze, e potrebbe trovarsi ovunque, anche in provincia di Genova: Caterina Frumento è uscita di casa alle 8,30 di ieri in zona Cantalupo, da allora non si hanno più sue notizie.

A dare l'allarme è il figlio Paolo su Facebook: "Ho bisogno del vostro aiuto. È sparita mia mamma e non ha ancora fatto ritorno, per lei è molto strano".

La donna, come specificato sui social, ha il cellulare con sé ma risulta spento.

Sono state allertate le forze dell'ordine e la protezione civile, attualmente alla ricerca della dispersa.

L'appello è stato diramato tramite Facebook anche dal sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici: "Un appello molto importante, fate molta attenzione, chi incontrasse la signora Frumento può fare riferimento alle forze dell'ordine".