Tragedia nell'entroterra: 65enne precipita mentre taglia legna e muore

Tragedia a Castiglione Chiavarese, entroterra del levante, nel pomeriggio di sabato 2 dicembre 2023. Un uomo di 65 anni è morto mentre trasportava della legna. Sembra che il 65enne si trovasse sopra su un carrello elevatore per delle operazioni di potatura di un albero e sia poi caduto, per ragioni da accertare, facendo un volo di diversi metri e battendo la testa.

L'incidente è avvenuto in via Pio VII intorno alle ore 16:30. Sul posto, dopo l'allarme lanciato da un testimone, sono intervenuti i soccorritori con ambulanza della Croce Verde di Castiglione e automedica oltre ai vigili del fuoco, ma non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione.

A Castiglione Chiavarese sono intervenuti anche i carabinieri per i necessari accertamenti e per chiarire la dinamica della tragedia.