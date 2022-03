Incendio nella cava di Masso, un operaio intossicato

Incendio nella cava di Massa a Castiglione Chiavarese nel primo pomeriggio di venerdì 18 febbraio.

Un macchinario utilizzato per selezionare le pietre è bruciato, per cause ancora da stabilire, ed un operaio è rimasto lievemente intossicato.

Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco di Chiavari e un'ambulanza del 118 che ha traportato in codice giallo l'uomo al pronto soccorso di Lavagna.