Decine di auto vandalizzate: allarme a Castelletto, residenti esasperati

Residenti esasperati a Castelletto dove, da diversi giorni, vengono trovate le automobili posteggiate con i vetri rotti, in alcuni casi sono stati anche rubati oggetti di poco valore dagli abitacoli, in altri sono stati solo spaccati i finestrini.

Un lettore ha segnalato a GenovaToday alcuni episodi avvenuti nella notte tra 2 e 3 gennaio 2023 e avvenuti tra via Domenico Chiodo, via Carso e zone limitrofe con una decina di auto coinvolte. Sui gruppi social di quartiere il tema tiene banco da diversi giorni e le segnalazioni hanno riguardato anche altre strade: via Mura di San Bernardino, via Mura dello Zerbino e via Antonio Crocco, altri cittadini segnalano episodi simili anche scendendo verso il centro in via Montello, corso Montegrappa, via Felice Romani e via Peschiera.

Alcuni residenti chiedono l'installazione di telecamere, molti si sono rivolti ai carabinieri per denunciare gli episodi che sembra vadano avanti dal mese di novembre. Nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 gennaio 2023 proprio i carabinieri hanno arrestato a Castelletto un piromane che aveva incendiato diversi cassonetti della spazzatura.