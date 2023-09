Blocca i lavori di asfaltatura e danneggia una ruspa, denunciato operaio ubriaco e violento

"Non si lavora così" e ha rotto lo specchietto di una ruspa. Poi si è tagliato e ha iniziato a seminare il panico nel cantiere tra i colleghi e i passanti. Tutto è successo a Castelletto ieri sera, venerdì 30 settembre, intorno alle 23.30.

Gli operai del Comune stavano asfaltando la carreggiata in via Spinola quando è apparso il 51enne che ha dato in escandescenze. L'uomo, che lavora effettivamente nel settore, aveva da ridire su come si stessero svolgendo i lavori ma, complice l'alcol, ha perso completamente il controllo.

Sul posto sono arrivate le volanti della polizia che lo hanno denunciato per violenza,resistenza e interruzionde pubblico servizio.