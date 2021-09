Tubo rotto a Castelletto: grossi allagamenti e niente acqua fino a sera

Mattinata difficile a Castelletto e allagamenti a causa della rottura di una grossa tubatura tra via Pertinace e corso Firenze intorno alle 7 di venerdì 24 settembre 2021.

I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno spiegato che si tratta di una condotta importante e che sono necessari interventi specifici e non banali per la risoluzione del guasto, l'acqua ha invaso giardini, cantine e anche i locali di alcuni ascensori nella zona della circonvallazione a monte. L'intervento dei pompieri si è concluso poco prima delle 9, sul posto anche la polizia locale e i tecnici per risolvere il problema.

Iren Acqua ha comunicato che si è resa necessaria l'interruzione della fornitura idrica alle utenze site tra il civico 18 di corso Firenze e ponte Caffaro e che il ripristino del regolare servizio è previsto in serata.