Truffatore riesce a farsi dare i codici di accesso al conto online e s'intasca 18mila euro

I carabinieri di Castelletto, a conclusione di specifici accertamenti, a seguito di una truffa patita da una donna, hannoidentificato e poi denunciato per truffa aggravata un partenopeo di 33 anni, gravato da pregiudizi di polizia.

Il giovane, fingendosi operatore bancario, con vari raggiri e artifizi, è riuscito a farsi comunicare dalla vittima i codici di accesso per l'utilizzo dell'home banking, a suo dire per bloccare i presunti prelievi fraudolenti. Invece, il malfattore ha iniziato a a effettuare bonifici bancari sul suo conto, per un importo di 18mila euro circa.

Nel frattempo è stato richiesto il decreto di sequestro dell'intera somma.