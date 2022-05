Si finge skipper per portare i vip in crociera. Denunciato agente immobiliare

Da Camogli a Portofino e tour delle Cinque Terre al tramonto. Del resto l'ambiente sembrava essere il suo visto che indossava abiti da skipper e consigliava locali e ristoranti ai suoi clienti ma, in realtà, era un truffatore che si faceva pagare da per il giro della Liguria su yacht di lusso da ignari turisti.

È stato denunciato dalla polizia, L.P., 29 anni, residente a Castelletto per false attestazioni a pubblico ufficiale. Il giovane, che nella vita fa l'agente immobiliare, per praticare la sua attività da skipper fingeva di aver perso la patente nautica andando a denunciarne lo smarrimento nei commissariati genovesi. In realtà non aveva mai pagato e passato gli esami per pilotare barche e grandi yacht.

Con il foglio in mano della denuncia, però, rassicurava i vip in vacanza nella riviera ligure e li portava in crociera. Un'operazione ad alto rischio considerato che la patente nautica attesta la capacità nel pilotare le imbarcazioni, anche di rilevante tonnellaggio, ma anche la conoscenza delle norme di sicurezza e di soccorso in mare.

L'indagine è stata condotta con il contributo della guardia costiera che ha svolto un controllo nella banca dati sulle presunte patenti denunciate come smarrite che erano in realtà intestate e conseguite regolarmente da persone estranee ai fatti. I militari della capitaneria di porto hanno anche indivuato gli yacht e raccolto le dichiarazioni dei proprietari.

Dato che manovrare natanti da 40 metri senza patente costituisce un reato penale, il caso è stato affidato al procura che deciderà le sorti del finto skipper.