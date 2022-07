Castelletto, rissa nel centro per minori non accompagnati: 7 feriti

Notte di guerriglia al centro di accoglienza per minori non accompagnati di Castelletto.

A sfidarsi prima in strada, in passo dell'Acquidotto, e poi all'interno della struttura, una banda di albanesi e una di egiziani. Dopo le prime avvisaglie all'esterno, con spintoni e urla, gli animi non si sono placati e dentro alla comunità è scoppiato il finimondo.

Alcuni ragazzini hanno strappato gli estintori dalle pareti per usarli come armi, altri li hanno scaricati addosso ai rivali. Una nuvola bianca ha invaso il piano costringendo gli ospiti a scappare al piano di sotto dove, però, è continuata la rissa: vetri in frantumi, porte prese a calci e ancora percosse a suon di cinghie e spranghe.

Sul posto è intervenuta la radiomobile dei carabinieri che di fronte a un problema di ordine pubblico ha chiesto il supporto della polizia, intervenuta con quattro volanti e gli agenti in tenuta antisommossa. Il pericolo di intossicazione per le polveri degli estintori ha reso necessario anche la bonifica da parte dei vigili del fuoco arrivati dalla centrale.

Sette i feriti che sono poi stati distribuiti in diversi ospedali della città e lunghissima la lista delle denunce in mano ai militari dell'Arma che stanno ancora compilando i verbali. Circa una dozzina di minori sono stati invece trasferiti in altre comunità a bordo di taxi per essere allontanati il prima possibile dal luogo della rissa.

L'ennesima di questo periodo. Tanto che la scorsa settimana polizia e carabinieri sono dovuti intervenire sette volte per liti, tafferugli e persino per due molestie sessuali ai danni di giovani ragazze. Pare che in tutti e sette i casi siano coinvolti minorenni stranieri non accompagnati e ospitati in comunità.