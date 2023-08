Il ladro che ruba uno scooter e si gusta una birra, 'tradito' dalla bottiglia

Un ladro di 47 anni, dopo aver rubato uno scooter, ha ben pensato di gustarsi una birra, lasciando la bottiglia nel posteggio vuoto. Un'ingenuità che ha permesso alla polizia locale di identificarlo, decisivo il dna e le impronte lasciate sul vetro. L'uomo, italiano, era infatti noto per i suoi precedenti e non è stato difficile l'identificazione.

Le indagini sono partite in seguito alla denuncia di alcuni furti di scooter, uno dei quali trovato abbandonato in via Cesare Cabella a Castelletto. Il mezzo era stato parcheggiato in zona dal proprietario in un posto per motocicli, vicino al quale la Polizia locale, durante i rilievi, ha rinvenuto una bottiglia di birra che ha fatto poi analizzare.

Dopo i rilievi sulla bottiglietta (dna e impronte) gli agenti sono risaliti al presunto responsabile del furto: un pregiudicato italiano del 1974, residente a Molassana. A casa dell’uomo la Polizia locale ha trovato vari tipi di caschi (tra i quali quelli riconducibili ad alcuni scooter rubati) e per questo il soggetto è stato segnalato alla Procura per ricettazione.