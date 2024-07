Incendio in appartamento, due persone soccorse

Doppio intervento per i vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 luglio 2024. Pochi minuti dopo l'allarme lanciato in autostrada, dove ha preso fuoco un camion, da via Marco Polo a Castelletto è partita una chiamata al 112 per l'incendio di un appartamento.

Sul posto anche l'automedica Golf 3 e due ambulanze, Croce Blu di Castelletto e Verde. Due le persone coinvolte: una è stata portata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. In questi minuti il medico sta valutando le condizioni dell'altra.

Notizia in aggiornamento