Incendio nel cantiere edile, bruciano pannelli isolanti

Notte di lavoro per i vigili del fuoco in vico della Fragola, dove in un cantiere edile è scoppiato un incendio.

A dare l'allarme i residenti dello stabile preoccupati per il fumo che proveniva dal portone. Una squadra dei pompieri è intervenuta per domare le fiamme. Nessuna famiglia è stat fatta evacuare.

Nello stabile sono in corso i lavori per il rifacimento della facciata. A prendere fuoco dei pannelli isolanti per effettuare il cappotto intorno al palazzo.

Sul posto anche la polizia di Stato e la Croce Blu ma non ci sono stati feriti o intossicati. Danneggiata solo una finestra dell'edificio accanto in salita Negroni Durazzo al civico 3.