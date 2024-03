Furto in abitazione e intervento della polizia, che scopre una fuga di gas

Durante una constatazione di furto in abitazione, la polizia ha scoperto una fuga di gas, che è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. È successo intorno alle 21 di sabato 23 marzo 2024 in corso Paganini a Castelletto.

Ancora una volta, nel rientrare a casa, gli abitanti di un alloggio si sono trovati la casa messa a soqquadro e non hanno potuto fare altro che chiamare la polizia. Il bottino sembra aggirarsi intorno ai 1.500 euro.

Una volta sul posto gli agenti hanno avvertito un forte odore di gas e hanno dato l'allarme. I vigili del fuoco hanno confermato la perdita di gas e si sono messi subito all'opera per mettere in sicurezza l'area. Non si registrano feriti o intossicati.

