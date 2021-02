Collaboratrice domestica deruba anziana, bottino quattromila euro

A finire nei guai è stata una 67enne di origine russa, denunciata per furto in abitazione

Visto che il contratto le era ormai scaduto, ha deciso di procurarsi da sola la liquidazione, ma in modo non proprio lecito.

Per questo, nel tardo pomeriggio di venerdì 5 febbraio 2021, al termine di accertamenti, i carabinieri di Castelletto hanno denunciato per furto in abitazione una collaboratrice domestica 67enne di origine russa.

La donna, assunta da un'anziana donna della zona, dopo la scadenza del contratto, si è appropriata di numerosi capi di abbigliamento e oggetti preziosi per un importo di circa quattromila euro.