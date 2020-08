Castelletto, topo d’auto colto sul fatto aggredisce i poliziotti

Sorpreso a bordo di un’auto parcheggiata in un’area privata, nel cuore della notte, ha provato a giustificarsi inventando scuse finendo per aggredire i poliziotti.

È successo nella notte tra sabato e domenica in via Piaggio, a Castelletto, protagonista un 55enne notato da una volante per la luce accesa all’interno dell’abitacolo dell’auto in cui si era introdotto.

Ai poliziotti che hanno chiesto spiegazioni, l’uomo ha raccontato che l’auto gli era stata prestata da un parente di cui però non ricordava il nome. I successivi accertamenti hanno permesso di contattare il proprietario dell’auto, che ha riferito di non averla prestata a nessuno.

Il 55enne, scoperto, ha iniziato a inveire contro i poliziotti minacciandoli e strattonandoli a spallate e spintoni. Bloccato a fatica, è stato arrestato e sottoposto a direttissima lunedì mattina.