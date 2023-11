Frana di Castelletto, giornata di lavoro per i vigili del fuoco

Nella giornata di sabato 11 novembre 2023 i vigili del fuoco hanno effettuato diverse operazioni sulla frana avvenuta in via Cabrini a Castelletto lo scorso giovedì.

Gli interventi hanno riguardo una fuga di gas metano, una perdita d'acqua, la messa in sicurezza di un manufatto in cemento armato rimasto in bilico e il recupero beni per gli inquilini, che sono stati evacuati, una dozzina di famiglie. Gli ingegneri dei vigili del fuoco hanno anche effettuato una verifica statica sul condominio interessato dalla frana.

Nel frattempo non è stato ancora aperto un fascicolo ma in procura arrivano le prime relazioni tecniche sul crollo. Secondo il primo resoconto dei vigili del fuoco a causare il cedimento della struttura, sollevata rispetto al piano strada, sarebbe stato l'inadeguato drenaggio.

La procura ha dato disposizione di fare un nuovo sopralluogo e fornire una nuova relazione con documentazione fotografica a corredo, sia ai vigili del fuoco sia alla polizia locale per prima intervenuta sul crollo.