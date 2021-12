Castelletto, estorce denaro e distrugge la casa dell'ex compagno: arrestato dalla polizia

Quando gli agenti della polizia sono arrivati nel portone dell'uomo hanno sentito il rumore di vetri infranti e visto un giovane scappare su per le scale. La vittima aveva chiesto aiuto chiamando il 112 per le violenze dell'ex partner convivente ma purtroppo la telefonata era stata più volte interrotta. Gli operatori della sala operativa però sono riusciti a verificare che a nome del richiedente risultava attivo un protocollo per violenze domestiche e le volanti sono così partite all'indirizzo indicato nel fascicolo.

Riacciuffato l'uomo al piano superiore del palazzo, i poliziotti lo hanno riportato in casa dove ha cominciato a urlare ed inveire contro l’ex partner, minacciandolo di ritorsioni nel caso avesse

parlato coi poliziotti.

La vittima ha riferito agli agenti di aver cominciato una relazione con l’uomo sei anni prima, per concluderla dopo qualche mese, ma senza mai mandarlo fuori di casa, un po’ per paura un po’

per l’affetto che continuava a nutrire per lui. In tutti quegli anni, però, l’ex aveva continuato a estorcergli denaro, diventando violento qualora gli venisse rifiutato. Più volte aveva distrutto suppellettili e danneggiato i mobili di casa, diventando col tempo sempre più aggressivo e manesco.

La vittima, costretta anche ad interrompere qualsiasi relazione con parenti e amici, ha dovuto cambiare abitudini di vita, cercando di limitare al minimo la permanenza all’interno delle mura domestiche per non avere a che fare col suo aguzzino. Nella serata di domenica l’uomo gli ha chiesto per l’ennesima volta i soldi per un biglietto aereo e al rifiuto ha iniziato a strappare le tende, infrangere quadri, divellere le tapparelle e lanciare i listelli in legno fino all’intervento dei poliziotti.

L’arrestato è stato condotto al carcere di Marassi in attesa di convalida.