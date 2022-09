Cinghiali sulla carreggiata, raffica di segnalazioni a Castelletto

Emergenza cinghiali a Genova e ancora tante segnalazioni di ungulati a spasso per le strade della città che possono diventare un pericolo per motociclisti e automobilisti. GenovAlert, canale Telegram del Comune di Genova, ha segnalato diverse situazioni di pericolo con tra le 7 e le 8:30 del mattino di sabato 10 settembre 2022, con relativo intervento della polizia locale.

I cinghiali sulla carreggiata sono stati segnalati a Castelletto in via Bertani, poi sono transitati da corso Magenta e in via Padre Santo, per poi scendere verso il centro da villetta Di Negro.

Nelle ultime settimane e negli ultimi mesi sono stati diversi gli episodi di cronaca che hanno messo in risalto una situazione sempre più preoccupante. Cassonetti della spazzatura rovesciati, incidenti stradali, animali in sopraelevata e in piazza De Ferrari, un anziano scaraventato a terra da un ungulato e anche una donna morsa sulla spiaggia di Sturla da un animale probabilmente attratto dagli avanzi di una pizza. Il tema dell'emergenza è anche stato recentemente affrontato in consiglio comunale attraverso alcune interrogazioni.