Di nuovo furti sulle auto e droga tra Castelletto e Carmine, Gambino: "Controlli aumentati"

Da una parte i furti sulle auto, specie di notte, con i malcapitati proprietari che il mattino dopo si ritrovano il mezzo aperto con i vetri rotti. Dall'altra, l'allarme droga sempre in orario serale. Per contrastare entrambi i fenomeni, il Comune promette più controlli.

Succede tra i quartieri di Castelletto e Carmine, in particolare in via Brignole De Ferrari, dove già nella primavera dell'anno scorso il problema dei "topi d'auto" era stato messo in evidenza dai cittadini. Il fenomeno sembrava essersi smorzato, ma ecco questo autunno di nuovo l'incubo: a segnalare il ritorno di dei ladri con cadenza quasi quotidiana, il consigliere comunale Angiolo Veroli di Vince Genova: "Le auto sono parcheggiate nelle aree blu - spiega - e i finestrini vengono distrutti per forzarne l'apertura".

"Quando il problema era stato affrontato per la prima volta - spiega l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino - avevamo avviato un pattugliamento costante della zona con polizia locale, di Stato e carabinieri, e il fenomeno era stato praticamente azzerato. Dal 18 ottobre, quando siamo venuti a conoscenza del ripetersi del fenomeno. abbiamo nuovamente aumentato il presidio nell'area, sempre con coordinamento delle forze dell'ordine".

C'è poi la questione della droga: "È una zona attenzionata - conferma Gambino - non tanto per lo spaccio quanto per il consumo, che si è spostato al Carmine in conseguenza ai controlli nel centro storico. Da qualche settimana è aumentata l’attività di presidio del territorio, anche insieme al SerD, un utile deterrente per chi cerca zone tranquille per consumare stupefacenti".