Allarme bocconi killer a Castelletto, si pensa alle telecamere

Telecamere in piazza Sant’Anna, a Castelletto, area in cui nelle ultime settimane sono state trovate delle esche killer per i cani.

Dopo i numerosi ritrovamenti - uno è avvenuto anche in corso Carbonara - e dopo che un cane è quasi morto ed è stato operato d’urgenza ingoiando un würstel ripieno di chiodi proprio a Sant’Anna, i residenti hanno chiesto a gran voce che venga installato un sistema di sorveglianza.

La speranza è che la presenza della telecamera scoraggi la persona - o le persone - che da giorni disseminano bocconi killer ripieni di chiodi per le strade di Castelletto. I residenti, intanto, si sono organizzati per effettuare delle piccole ronde e individuare qualsiasi elemento o movimento sospetto, oltre che per individuare altri bocconi.