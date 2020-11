Castelletto, allarme esche killer: cane salvato in extremis

Alla fine i timori dei residenti sono diventati realtà: un cane ha ingoiato uno dei bocconi pieni di chiodi che da qualche settimana sono state sparse in zona Sant’Anna, a Castelletto, rischiando la vita.

A confermarlo sono i veterinari di Genova Vet, che hanno mostrato una lastra in cui si notato tre chiodi nello stomaco del cane: «Sam ha rischiato grosso ma grazie ai genitori che non hanno perso tempo, si è evitato il peggio con una gastrotomia d'urgenza - hanno spiegato - Non commentiamo il gesto di lasciare dei würstel con dei chiodi dentro ma vi invitiamo a tenere la massima attenzione».

L’allarme di Genova Vet arriva dopo giorni in cui i residenti della zona hanno espresso preoccupazione per il ritrovamento di diverse esche, tutte molto simili tra loro: polpette di carne macinata o würstel ripieni di chiodi. Dell’accaduto sono già stati avvisati sia i carabinieri sia i frati della farmacia Sant’Anna, e la richiesta è quella di tenere gli occhi aperti e, se possibile, di installare una telecamera affinché funga da deterrente per chi sta abbandonando le esche killer in zone particolarmente frequentate dai cani.